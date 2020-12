SAVIANO. In pagamento i contributi per il sostegno ai canoni di locazione. Simonelli: “In questo particolare momento di disagio, abbiamo raggiunto un primo significativo risultato a favore delle persone svantaggiate”.

Da lunedì 7 dicembre presso la tesoreria comunale, saranno messi in pagamento i contributi relativi al sostegno ai canoni di locazione di cui alla legge 431 del 1998. Si tratta di una somma di oltre 95mila euro relativa ai contributi fitti degli anni 2005, 2006, 2007, 2011 e 2015.

“ Un primo significativo risultato con gli obiettivi programmatici illustrati nel nostro programma a favore delle persone svantaggiate che più risentono, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, della crisi sociale ed economica”, dice il Sindaco avv. Vincenzo Simonelli.

Gli uffici della tesoreria sono aperti nei giorni dispari dalle ore 09.00 alle ore 12.00

“ Con gli uffici preposti, che ringrazio per la collaborazione e professionalità – conclude il Sindaco – siamo impegnati a perfezionare gli atti per il pagamento dei bonus fitti regionale Covid-19 e abbiamo già sollecitata la regione Campania per l’accredito delle somme dovute per il sostegno ai canoni relativi all’anno 2008”.