SAVIANO. Parte la Campagna di Prevenzione Uditiva

A cura della Fonetop in collaborazione con l’Associazione Alba e il Comune di Saviano continua la Campagna di Prevenzione Uditiva a Saviano. Ancora una volta il 9 aprile 2021 referenti, tecnici specialisti e medici saranno disponibili, presso il Centro Sportivo Amelia’s sport village di Via Tappia Furignano e il 16 aprile, presso la strada adiacente congrega Immacolata Santerasmo (dalle ore 15 alle ore 18), per uno screening audiologico gratuito.

Gli utenti che previa prenotazione telefoneranno ai referenti delle zone, saranno sottoposti al controllo gratuito dell’udito e alle diagnosi dei difetti uditivi.

Il valore della prevenzione non è ancora radicato nei cittadini. Informare ed educare sono passaggi importanti, ma non sempre sufficienti. Perciò l’utilità di organizzare la campagna preventiva nelle zone periferiche della città di Saviano, per cercare di informare tutti, per arrivare a tanti. Per raggiungere risultati a vantaggio dei cittadini è importante la collaborazione fra vari soggetti coinvolti nella tutela della salute.

