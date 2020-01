Tombolata a Brusciano per festeggiare il nuovo anno

A Brusciano la Tombolata con l’attore Angelo Iannelli e l’Associazione Vesuvius

Sabato 4 Gennaio a partire dalle ore 18.30 , presso l’Aula Consiliare del Comune di Brusciano , si svolgerà la III edizione della “Tombolata Sociale e delle Tradizioni Popolari” Evento inserito nel cartellone delle feste natalizie dal Sindaco Giuseppe Montanile . La Manifestazione è organizzata dall’Associazione multiculturale Vesuvius di Angelo Iannelli. Lo scopo dell’evento è quello di valorizzare un gioco come la tombola che aggrega diversi ceti sociali, senza distinzione di classe o titoli, nonché il tenere vive le tradizioni popolari. Alla conduzione del cartellone “Pulcinella” simbolo di speranza e di legalità, rappresentato dall’ ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli , è prevista l’adesione di alcuni personaggi dello spettacolo che non faranno mancare la loro esibizione per regalare un sorriso ed un’emozione tra una vincita e l’altra Non mancherà una tammurriata allegra della paranza Vesuvius e il brindisi finale per augurare ‘buona fine’ è un ottimo inizio 2020 per il primo evento dell’Amministrazione Comunale per il nuovo anno . Non ci resta, quindi, che recarci a Brusciano Aula Consiliare per vivere una giornata di vere e genuine emozioni con l’Associazione Vesuvius punto di riferimento in Campania per la valorizzazioni delle tradizioni popolari e per tematiche sociali.

comunicato stampa Associazione Vesuvius e auguri di buon anno a tutta la redazione

adsense – Responsive – Post Articolo