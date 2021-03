VISCIANO. Antonio Soviero: ” Ho protocollato e posto all’attenzione del Sindaco, un prototipo di regolamento predisposto dall’associazione Labsus”

“Tutti i cittadini sono portatori di capacità e queste possono essere messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzioni a problemi di interesse generale. L’istituzione deve fare il possibile per attrarre queste capacità, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”. Lo afferma Antonio Soviero Consigliere comunale di Visciano che continua: “Questa visione trova conferma all’art. 118, ultimo comma della nostra Costituzione: principio della sussidiarietà orizzontale. Per questo motivo ho protocollato e posto all’attenzione del Sindaco, un prototipo di regolamento predisposto dall’associazione Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà al quale hanno già aderito oltre 300 comuni italiani, per far si che anche il comune di Visciano lo adotti per disciplinare le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. #unitisivince”

Dott. Antonio Soviero Consigliere comunale di Visciano

adsense – Responsive – Post Articolo