VISCIANO. Il consigliere di maggioranza La Cerra rimette le deleghe al sindaco

Il consigliere comunale di maggioranza, dott. Giuseppe La Cerra, rinuncia alle deleghe assegnategli dal primo cittadino nell’aprile 2019, contrariato dal fatto che il sindaco Gianfranco Meo non lo ha coinvolto in alcuni incontri istituzionali territoriali e regionali, avendo per oggetto l’emergenza Coronavirus, preferendo farsi acopmagnare da altri consiglieri nonostante ricoprisse le deleghe alla Sanità e avendo ricoperto per 6 mesi il ruolo di Assessore alla Sanità. Il medico ospedaliere del Monaldi chiarisce che la sua posizione in maggioranza non è messa in discussione ma non intende espletare più il ruolo di delegato del sindaco per le suddette materie già che non è coinvolto in riunioni o decisioni. La lettera che riceviamo è un esclusiva e solo domani sarà ufficialmente consegnata al sindaco Meo. (Nicola Valeri)

adsense – Responsive – Post Articolo