Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Pecchia, la mamma Raffaela Palma, i suoceri Pietro Pecchia e Maria Romano, il fratello Luigi, la sorella Nunzia, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo il 4 Aprile 2021 alle ore 16,45 nella Chiesa di San Pietro in Avella. Dopo il rito religioso di proseguirà in Forma Strettamente Privata per il cimitero di Avella. Si dispensa dalle visite a casa.

adsense – Responsive – Post Articolo