NON E’ PIU’. Avella, lutto Chiara Vittoria – anni 17

Ne danno il triste annuncio il padre Antonio, la madre Giuseppina D’Elia, la sorella Lucia, i nonni, la nonna, gli zii, i cugini e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM per contrastare la diffusione del virus Covid 19, i funerali saranno svolti il 6 dicembre c.m. nella Chiesa di San Giovanni di Avella alle ore 15,00 ed in forma strettamente riservata ai familiari con dispensa dalle visite.

Il funerale per volontà della famiglia sarà trasmesso in diretta sulla pagina di Bassa Irpinia.

