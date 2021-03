NON È PIÙ. Avella, lutto Franceschina Canonico

Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe, Maria, Saverio, Salvatore è Assunta, le nuore Emma Pecchia, Stefania Guerriero e Teresa Pecchia, il genero Luciano Candilio, la sorella Luigia, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi 8 marzo 2021 alle ore 16,30 in forma strettamente privata partendo dalla casa dell’Estinta in via Italo Svevo, 12 per la chiesa di San Giovanni. Dopo il rito religioso si proseguirà per il cimitero di Avella.

