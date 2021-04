Ne danno il triste annuncio la figlia Loredana, il nipote Gianni, le sorelle Francesca, Teresa e Carmela, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali in Forma Privata avranno luogo il giorno 11 aprile ale ore 17 nella Chiesa di San Pietro in Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma strettamente privata per il Cimitero di Avella

