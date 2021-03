NON E’ PIU’. Avella, lutto Teresa Napolitano

Ne danno il triste annuncio le figlie Felicia, Mariarosaria e Patrizia, i generi Marco e Gaetano Luciano, i fratelli Salvatore, Antonio e Pellegrino, le sorelle Maria e Filomena, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

I funerali in forma privata avranno luogo domani 17 marzo 2021 alle ore 10,30 partendo dalla casa dell’Estinta in via Mons. Guerriero 12 per la Chiesa di San Romano. Dopo il rito religioso si proseguirà sempre in forma privata, per il cimitero di Avella (AV) nel rispetto delle norma Anti Covid in vigore.

