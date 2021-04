NON E’ PIU’. Avella, lutto Vincenzo Pedalino

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Felicia Silvano, le cognate Teresa, Carmela e Mena Silvano, il cognato Aniello Piscitelli, la sorella Maria Rita, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata avranno luogo domani 27 Aprile 2021 alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via Orfanotrofio, 17 per la Chiesa di San Pietro in Avella. dopo il rito religioso si proseguirà sempre in forma privata per il cimitero di Avella. Si dispensa dalle visite a casa.

