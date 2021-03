NON E’ PIU’. Avella, lutto Vittoria Francesco

Ne danno il triste annuncio i figli Elia, Pellegrino, Genoeffa, Antonio, Filomena e Alberto, i generi Giuseppe Napolitano e Alfonso Caruso, le nuore Rosa Schettino, Maria Caruso, Giuseppina D’Elia e Immacolata Tola, la sorella Antonietta, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata avranno luogo domani 21 marzo 2021 alle ore 16,30 nella Chiesa di San Pietro un Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà in Forma Privata per il cimitero di Avella (AV).

