NON È PIU’. Marzano di Nola, lutto Elisa Muto di anni 15

Ne danno il triste annuncio il papà Roberto, la mamma Cristina Corbisiero, la sorella Mariapia, le nonne Maria Barone e Antonia De Luca, gli zii, i cugini e parenti tutti. I funerali avranno luogo il 25 marzo e proseguiranno per la Chiesa San Trifone in Marzano di Nola alle ore 15. La Santa Messa celebrata alle 16. Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il Cimitero di Marzano di Nola. Pertanto si raccomanda di rispettare le normative vigenti varate dal governo per l’emergenza sanitaria COVID 19.

