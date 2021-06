NON E’ PIU’. Sirignano, lutto Grazia Ruberto

Ne danni il triste annuncio i figli Crescenzo, Mariagrazia, Antonio, Anna ed Emanuela, la nuora Anna Mercurio, i generi Antonio Napolitano e Giuseppe Valente, il fratello Pellegrino e Salvatore, la sorella Antonietta, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM per contrastare la diffusione del Covid 19 si dispensa dalle visite a casa. I funerali avranno luogo domani 29 giugno alle ore 11 nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Sirignano. Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Sirignano.

adsense – Responsive – Post Articolo