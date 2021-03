NON E’ PIU’. Sperone, lutto Saveria Napolitano

Ne danno il triste annuncio i figli Antonietta, Felicetta, Vincenzo e Carmine, i generi Vincenzo Basile e Antonio Sirignano, la nuora Anella Perna, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata avranno luogo domani 25 marzo 2021 alle ore 10 partendo dalla casa dell’Estinta in via Sant’Elia II Traversa, 2 per la Chiesa di Sant’Elia in piazzale Sant’Elia a Sperone (AV). Dopo il rito religioso si proseguirà in Forma Privata per il cimitero di Sperone. Si Dispensa dalla Visite.

