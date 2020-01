L’Associazione ATAPC Protezione Civile si stringe attorno alle famiglia La Manna per la scomparsa della signora Felicia. Le esequie si svolgeranno domani alle 15 partendo dalla sua casa in via don Bosco, trav. Via Garibaldi. Alla famiglia sentite condoglianze dalla redazione tutta di Bassa Irpinia.

