NON E’ PIU’. Visciano, lutto Maria Lieto

Ne danno il triste annuncio il marito Gaetano Ferraro, i figli Luigi e Bianca Rosa, la sorella Eleonora, la nuora Nunzia Mascolo, i cognati e le cognate, gli amici, i nipoti e i familiari tutti. La salma proveniente dall’ospedale di Napoli giungerà nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Visciano alle 16,30 di domani 3 giugno 2021 dove sarà celebrato il rito funebre. Si ricorda che nella chiesa non è permesso l’ingresso ad un numero superiore di 15 persone in osservanza del nuovo DPCM in vigore per l’emergenza sanitaria.

