POLLENA TROCCHIA, NASCE IL GRUPPO CONSILIARE PROGETTO FUTURO DODICI I CONSIGLIERI COMUNALI ADERENTI

“Progetto Futuro”. È questo il nome del nuovo gruppo consiliare che nasce all’interno del Consiglio Comunale di Pollena Trocchia e che sarà composto da ben dodici eletti: Lucia Andolfi, Salvatore Auriemma, Antonella Borrelli, Pasquale Busiello, Giovanni Canfora, Arturo Cianniello, Alessia Esposito, Carmen Filosa, Vincenzo Filosa, Ilaria Intemerato, Francesco Pinto e Margherita Romano. L’iniziativa politica è tesa ad offrire un elemento di chiarezza, ma soprattutto a coordinare nel miglior modo possibile l’attività istituzionale dei consiglieri comunali aderenti, guardando al futuro del territorio e alle sfide che lo attendono. La nascita di “Progetto Futuro”, formalizzata proprio in queste ore con la comunicazione dei dodici consiglieri al sindaco Carlo Esposito e al segretario comunale, rappresenta un passo ulteriore nel percorso di rilancio dell’azione politico-amministrativa nel segno di una maggiore collaborazione e fluidità d’azione. Proprio “la collaborazione e il lavoro di squadra”, unitamente all’impegno per la realizzazione dei punti qualificanti del programma elettorale, hanno rappresentato gli elementi intorno ai quali si è unito e cementato il gruppo. Gruppo che, fin da subito, è a lavoro su obiettivi di medio e lungo termine, nella consapevolezza che l’impegno politico-amministrativo produce risultati solo se accompagnato da un’adeguata programmazione e da una visione lungimirante. In questa ottica, il gruppo consiliare oltre a promuovere la concreta attuazione di progetti che rispondono a precise aspettative della comunità locale, vuole diventare un movimento politico inclusivo all’interno del quale favorire l’incontro e il confronto tra persone, idee, esperienze e competenze per progettare insieme il futuro.