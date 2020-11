Quadrelle- Il sindaco Rozza denuncia l’Alto Calore

Ormai da mesi a Quadrelle vi è, per varie ore del giorno, l’ interruzione dell’ erogazione dell’ acqua corrente senza alcun preavviso, i cittadini sono esasperati e il Sindaco prof. Simone Rozza ha presentato una denuncia dai carabinieri contro la società Alto Calore. Ecco il post del primo cittadino quadrellese :

“Questa mattina mi sono recato dai Carabinieri della stazione di Baiano per sporgere formale denuncia querela in qualità di Sindaco del Comune di Quadrelle (AV) contro la società Alto Calore di Avellino.

La denuncia si è resa necessaria per le mancate comunicazioni ufficiali, di sospensione idrica che ormai si verificano sempre più spesso a danno della nostra Comunità.

Tutto avviene senza nessun preavviso, creando non pochi problemi, soprattutto in questo periodo difficile di pandemia”.

