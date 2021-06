QUADRELLE. Nessun positivo in paese, il comune torna covid free

Ecco cosa ha dichiarato il primo cittadino di Quadrelle Simone Rozza: “Mi sento in dovere di condividere con voi la notizia più attesa: la nostra comunità è finalmente Covid-Free, l’ultimo positivo al covid è guarito. Un grande traguardo raggiunto grazie al vostro alto senso di responsabilità. Abbiamo 0 casi di positività, non succedeva dallo scorso 17 gennaio.

Oggi dopo 5 mesi possiamo tirare un sospiro di sollievo per tutti i nostri concittadini ed un pensiero lo rivolgo all’amico Stefano che purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia più importante contro un virus per lui letale. Sono stati mesi di preoccupazioni e solo una grande unione di intenti e un rigoroso rispetto delle regole hanno permesso alla nostra comunità di contenere i contagi. Continuate così perché ora inizia la fase più difficile, mantenere Quadrelle Covid Free”.

adsense – Responsive – Post Articolo