Quadrelle – Polemiche dopo il Consiglio comunale di ieri

Il Consiglio comunale di ieri ha lasciato dietro di sé un’ infinità di polemiche. I cittadini chiedono spiegazioni e intanto la Minoranza chiarisce il perché della scelta di voler abbandonare la seduta.

“A prescindere, dalla validità o meno della seduta del consiglio comunale di ieri (in prima convocazione) in relazione al quorum necessario ( cui gli organi competenti preposti avranno modo e tempo per accertarne la relativa legittimità), cio’ che ieri è emerso è un dato fondamentale e direi alquanto sconcertante!!! . È assolutamente inaccettabile, l’assenza di due consiglieri comunali di maggioranza, precedentemente mai mancati, ( tra cui uno dei quali svolgente la funzione di Vicesindaco) nell’anzidetto e più importante consiglio comunale avente ad oggetto i più fondamentali punti di discussione ed approvazione per il corretto funzionamento dell’ente locale, ed in particolar modo: l ‘esame e l’approvazione del documento unico di programmazione 2021 – 2023, bilancio di previsione 2021-2023. Ricordiamo, soprattutto a noi stessi, che :” Il documento unico di programmazione (in acronimo DUP) che la giunta deve presentare al consiglio comunale entro i termini di legge è il principale strumento per la guida strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.Il DUP è composto da due sezioni:

la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo

la sezione operativa, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione

La sezione strategica definisce gli obiettivi strategici con riguardo alle scelte dell’amministrazione nell’ambito dell’analisi generale della situazione esterna e interna all’ente, mentre la sezione operativa scende nei dettagli definendo i singoli programmi nell’ambito delle missioni…..”

Lasciamo a voi giudicare….!!!

Non di certo, noi della minoranza potevamo colmare l’assenza di alcuni componenti della maggioranza e giunta”.

