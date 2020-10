QUADRELLE. Sale il numero dei contagiati, l’annuncio del sindaco Rozza

Sale drasticamente il numero dei positivi da Covid – 19 nel Comune di Quadrelle.

Dopo il settimo caso registrato qualche giorno fa è di pochi istanti fa la notizia di cinque nuovi positivi al coronavirus.

Come sempre vi invito a rispettare la privacy e a mantenere alto il nostro senso di responsabilità civica.

Le persone positive appartengono tutte allo stesso nucleo familiare e sono asintomatiche. Stanno bene e si trovano in isolamento obbligatorio presso la propria abitazione.

L’ASL di Avellino come da prassi ha immediatamente avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti dei positivi.

A loro auguriamo una pronta guarigione e un presto ritorno alla normalità.

A voi tutti, chiedo, di mantenere la massima prudenza e di rispettare le regole sul distanziamento sociale, sull’uso della mascherina e di evitare assembramenti.

Mi rendo conto che spesso alcune scelte possano apparire di difficile comprensione,

ma ho il dovere di assumerle e continuerò a farlo per voi a difesa della salute pubblica.

La situazione aggiornata è la seguente:

12 Positivi

1 Guarito

(Il sindaco Simone Rozza)

