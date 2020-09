QUADRELLE. Tampone positivo al Covid, l’annuncio di Rozza

Purtroppo è appena giunta la comunicazione dell’Asl che conferma il primo caso di positività da covid – 19 a Quadrelle. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato subito l’ indagine epidemiologica per risalire alla rete di contatti del positivo. La persona contagiata sta bene, si trova in isolamento e tutti noi gli auguriamo che possa guarire al più presto. Sarà nostro dovere informare la comunità per eventuali sviluppi futuri. Vi invitiamo a rispettare come sempre le regole e utilizzare la mascherina anche all’aperto. Il sindaco Simone Rozza

adsense – Responsive – Post Articolo