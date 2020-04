QUADRELLE: Uomo di 30 anni, in quarantena senza cibo per sfamare la famiglia, minaccia il suicidio

Verso ora di pranzo, un uomo di 30 anni, residente nel centro storico di Quadrelle, ha minacciato di suicidarsi. A testimoniarlo i video che ha condiviso sul suo profilo social. Motivo del gesto, problemi economici, che in questo periodo di lunga quarantena a causa del Covid- 19, non gli permette più di sfamare moglie e tre figli. Nei giorni scorsi l’uomo in questione si lamentava, e denunciava alla testata giornalistica BassaIrpinia, del fatto che non avrebbe potuto percepire i buoni pasti del Governo – stanziati per l’emergenza Covid19- perché aiutato dal reddito di cittadinanza . Tale reddito però, a detta dell’uomo, insufficiente a sfamare la sua famiglia, al quanto numerosa e con esigenze particolari proprio perché con figli piccoli. Per lo più era costretto a fare la spesa nelle salumerie del paese con prezzi superiori rispetto ai discount dove lui di riforniva, a causa del divieto di uscire dal proprio comune. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano. La situazione, dopo l’identificazione, sembrerebbe essere tornata alla normalità, grazie anche al contributo di volontari che hanno provveduto a consegnare alla famiglia generi di prima necessità.

