ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedì, 29 Luglio 2021

S. MARTA

—————————-



Settimana n. 30

Giorni dall’inizio dell’anno: 210/155

A Roma il sole sorge alle 05:02 e tramonta alle 19:31 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:04 e tramonta alle 19:54 (ora solare)

Luna: 10.37 (tram.) 22.41 (lev.)

Sciame meteoritico delle delta Acquaridi.

Proverbio del giorno:

Egli è meglio pincione in mano che tordo in frasca

Aforisma del giorno:

Io non sono come mi ha fatto il Signore, ma sento che mi dovrei sforzare di più a fare un atto di superbia che un atto di umiltà. Perché l’umiltà è la verità, e la verità è che io sono nulla, e tutto quello che di buono è in me, è di Dio. E spesso noi sciupiamo anche quello che di buono Dio ha messo in noi. Quando vedo che la gente a me chiede qualche cosa, non penso a quello che posso dare, ma a quello che non so dare, e per cui tante anime restano sitibonde, per non avere io saputo dare loro il dono di Dio. Pensare che ogni mattina Gesù fa l’innesto di sé in noi, ci pervade tutti, ci dona tutto, dovrebbe dunque spuntare in noi il ramo o il fiore dell’umiltà. Viceversa, il diavolo, che non può innestarsi in noi così profondamente come Gesù, ecco che fa subito germogliare i suoi virgulti di superbia. Questo non ci fa onore. Bisogna dunque combattere e sforzarci di salire. È vero: in cima non arriveremo mai senza un incontro con Dio. Per incontrarci, noi dobbiamo salire e lui scendere. Ma quando non ne possiamo più, allora, nella fermata, umiliamoci e in questa umiltà ci incontreremo con Dio, perché egli discende nel cuore umile. (S. Pio da Pietrelcina)

adsense – Responsive – Post Articolo