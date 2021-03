ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 1 Marzo 2021

S. ALBINO

Settimana n. 09

Giorni dall’inizio dell’anno: 60/305

A Roma il sole sorge alle 06:44 e tramonta alle 18:00 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:00 e tramonta alle 18:10 (ora solare)

Luna: 8.11 (tram.) 20.40 (lev.)

Proverbio del giorno:

Marzo o buono o rio, il bue all’erba e il cane all’ombra.

Aforisma del giorno:

Molti si rovinano colla scelta sconsiderata degli amici e dei compagni. Non fate lega se non con quelli che vanno per la strada del bene. Gli altri vi pervertirebbero coi discorsi e cogli esempi; appassirebbero in voi il delicato fiore dell’innocenza, che sorge soave profumo sulla giovinezza (C. Cantù).

