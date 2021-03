S. SECONDO MARTIRE

—————————-



Settimana n. 13

Giorni dall’inizio dell’anno: 88/277

A Roma il sole sorge alle 05:57 e tramonta alle 18:32 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:08 e tramonta alle 18:47 (ora solare)

Luna: 6.37 (tram.) 19.32 (lev.)

Proverbio del giorno:

Povertà non fa vergogna

Aforisma del giorno:

Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce ne è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere (Mahatma Gandhi)

adsense – Responsive – Post Articolo