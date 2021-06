ALMANACCO DEL GIORNO. Martedì, 15 Giugno 2021

S. GERMANA , S. VITO

—————————-



Settimana n. 24

Giorni dall’inizio dell’anno: 166/199

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:46 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:33 e tramonta alle 20:14 (ora solare)

Luna: 8.57 (lev.) 23.43 (tram.)

Proverbio del giorno:

Quando piove il giorno di San Vito il prodotto dell’uva va sempre fallito.

Aforisma del giorno:

Non bisogna scoraggiarsi, perché se nell’anima vi è il continuo sforzo di migliorare, alla fine il Signore la premia facendo fiorire il lei ad un tratto tutte le virtù come in un giardino fiorito. (S. Pio da Pietrelcina)

