ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì, 11 Agosto 2021

S. CHIARA

—————————-



Settimana n. 32

Giorni dall’inizio dell’anno: 223/142

A Roma il sole sorge alle 05:15 e tramonta alle 19:15 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:20 e tramonta alle 19:36 (ora solare)

Luna: 8.05 (lev.) 21.10 (tram.)

Proverbio del giorno:

Agosto guai a chi non ha la testa a posto.

Aforisma del giorno:

Uno sviluppo soltanto economico non è in grado di liberare l’uomo, anzi, al contrario, finisce con l’asservirlo ancora di più. Uno sviluppo, che non comprenda le dimensioni culturali, trascendenti e religiose dell’uomo e della società nella misura in cui non riconosce l’esistenza di tali dimensioni e non orienta ad esse i propri traguardi e priorità , ancor meno contribuisce alla vera liberazione. (Giovanni Paolo II)

adsense – Responsive – Post Articolo