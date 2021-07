ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì, 21 Luglio 2021

S. LORENZO DA B.

—————————-



Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 202/163

A Roma il sole sorge alle 04:55 e tramonta alle 19:38 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:55 e tramonta alle 20:03 (ora solare)

Luna: 1.44 (tram.) 17.35 (lev.)

Perigeo lunare alle ore 11 – distanza: km. 364.518.

Proverbio del giorno:

Ogni pentola ha il suo coperchio

Aforisma del giorno:

Gesù chiama i poveri e semplici pastori per mezzo degli angeli per manifestarsi ad essi. Chiama i sapienti per mezzo della stessa loro scienza. E tutti, mossi dall’interiore influsso della sua grazia, corrono a lui per adorarlo. Chiama tutti noi con le divine ispirazioni e si comunica a noi con la sua grazia. Quante volte egli ha amorosamente invitato anche noi? E noi con quale prontezza gli abbiamo corrisposto? Mio Dio, mi arrossisco e mi sento ripieno di confusione nel dover rispondere a sì fatta interrogazione. (S. Pio da Pietrelcina)

