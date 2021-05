ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì, 26 Maggio 2021

S. FILIPPO NERI

—————————-



Settimana n. 21

Giorni dall’inizio dell’anno: 146/219

A Roma il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:33 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:59 (ora solare)

Luna: 4.35 (tram.) 19.52 (lev.)

Eclisse di luna alle ore 12.22. Luna piena alle ore 12.15.

Proverbio del giorno:

Quando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del ricco.

Aforisma del giorno:

Per quanto male un uomo possa pensare delle donne, non c’è donna che non ne pensi ancor peggio di lui. (Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort)

