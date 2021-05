ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledì, 5 Maggio 2021

S. PELLEGRINO MARTIRE

—————————-



Settimana n. 18

Giorni dall’inizio dell’anno: 125/240

A Roma il sole sorge alle 05:01 e tramonta alle 19:13 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:04 e tramonta alle 19:35 (ora solare)

Luna: 2.34 (lev.) 12.58 (tram.)

Proverbio del giorno:

Chi fugge maggio, non fugge calende.

Aforisma del giorno:

L’uomo è quasi sempre tanto malvagio quanto gli bisogna. Se si conduce dirittamente, si può giudicare che la malvagità non gli è necessaria. Ho visto persone di costumi dolcissimi, innocentissimi, commettere azioni delle più atroci, per fuggire qualche danno grave, non evitabile in altra guisa. (Giacomo Leopardi)

