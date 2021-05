ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdì, 28 Maggio 2021

S. EMILIO M. , S. ERCOLE

—————————-



Settimana n. 21

Giorni dall’inizio dell’anno: 148/217

A Roma il sole sorge alle 04:40 e tramonta alle 19:35 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:39 e tramonta alle 20:01 (ora solare)

Luna: 6.13 (tram.) 22.18 (lev.)

Proverbio del giorno:

Maggio giardinaio non empie il granaio.

Aforisma del giorno:

L’uomo d’oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè dal risultato del lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del suo intelletto, delle tendenze della sua volontà. I frutti di questa multiforme attività dell’uomo, troppo presto e in modo spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto oggetto di “alienazione”, nel senso che vengono semplicemente tolti a colui che li ha prodotti; quanto, almeno parzialmente, in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti, questi frutti si rivolgono contro l’uomo stesso.(Giovanni Paolo II)

adsense – Responsive – Post Articolo