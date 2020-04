ALMANACCO IRPINO. Giovedì 2 aprile 2020

a cura di Grazia Russo

2 aprile, giovedì si festeggia Francesco da Paola, invocato contro le epidemie.

Proverbio: Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio!

Medicina popolare: Febbre alta.

In Irpinia era diffusa questa pratica, l’ammalato doveva capovolgere un rospo e coprirlo con un grosso sasso, e doveva pronunciare questa frase: “Allora la febbre possa far ritorno, quando riuscirà a rigirarsi questo rospo”.

Il cerimoniale era praticato spesso per scongiurare l’eventuale insorgere della meningite. Se poi la febbre alta portava al delirio o alle convulsioni, si ricorreva a San Donato. Come racconta una donna di Senerchia: “Una volta mio figlio stava molto male e delirava, nonostante misi sulla sua fronte pezze imbevute di aceto, la febbre non scendeva. Allora lo portai nella chiesa di San Donato a Contursi, i monaci posero mio figlio su un piatto della bilancia e sull’altro un sacco di grano. Lo benedissero e me ne tornai a casa con mio figlio completamente guarito”.

