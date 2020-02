ALMANACCO IRPINO. Mercoledì 5 febbraio 2020

a cura di Grazia Russo.

Mercoledì 5 febbraio, mercoledì si festeggia Sant’Agata

Proverbio: Amore di marito è come il mese di febbraio: mezzo dolce e mezzo amaro.

La santa che si festeggia oggi era ritenuta protettrice degli innamorati, come testimonia questo canto di dispetto: Volevo fare un voto a sant’Agata che mi facesse trovare un fidanzato. Sant’Agata, però, così mi disse: “No, per te non ci sono innamorati!” E mi sei capitato tu col viso butterato, dal becco di una pica tutto scavato.

Leggenda Santa Lucia e Sant’Agata

Lucia era una graziosa fanciulla e aveva già dato parola a un ragazzo. La madre soffriva da anni di un male, una notte ebbe una visione. Le apparve in sogno S. Agata che le disse: “Vieni da me, tocca con le tue mani la mia tomba e sarai risanata”. E un giorno, la madre volle andare in pellegrinaggio alla tomba di S. Agata, come toccò la tomba della santa, restò guarita, non solo, ma nello stesso momento Lucia, che era con lei, sentì il richiamo del Signore. Tornata a casa, rivelò alla madre le sue intenzioni: desiderava donare ai poveri tutte le sue cose e di voler fare voto di castità.

Il fidanzato, allora, accusò Lucia di essere cristiana, sicché fu martirizzata.

