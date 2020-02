a cura di Grazia Russo

Sabato 15 febbraio, si festeggia San Faustino, martire, considerato l’antagonista di san Valentino, solo recentemente indicato come il santo dei single, per dare un protettore a chi non ha un amato o un’amata. In Irpinia è il patrono di Pietradefusi.

Nei blasoni popolari degli irpini i pietradefusani vengono nominati “capicuotti”, dalla testa bruciata.

Ma anche “senzacammisa” cioè nati sfortunati.

