ALMANACCO IRPINO. Venerdì 14 febbraio 2020

Venerdì 14 febbraio. Oggi si festeggiano San Modestino, patrono di Avellino e Mercogliano – San Valentino, protettore degli innamorati

Un tempo in Irpinia era protettrice degli innamorati Sant’Agata. Negli ultimi anni si è imposto come Patrono San Valentino. Il Santo del giorno non ha una ricca storia di vicende e di miracoli a Lui attribuiti. Gli sono, invece, assegnate numerose conversioni alla fede cristiana, soprattutto di fidanzati. Per questo è stato indicato come protettore degli innamorati. Riportiamo un frammento di un canto d’amore, in cui un innamorato sogna di cadere tra le braccia della sua amata:

Vorria saglie ‘ncielo, si potesse,

co’ na scalella de treciento passi:

arrivasse a la metàne e ssi rompesse,

‘mbraccia a nennella mmia mme ritrovasse.

Vorrei salire in cielo, se potessi,

su una scaletta di trecento pioli:

e se a metà la scala si spezzasse,

cadrei in braccio alla mia Nennella!

