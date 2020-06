100.000 mi piace per Paestum! Traguardo record per la pagina Facebook del Parco

La pagina Facebook del Parco Archeologico di Paestum piace 100.000 volte.

È di poche ore fa l’atteso click che segna cifra tonda al numero di follower che seguono la pagina Facebook di Paestum. Un traguardo ambizioso e difficile da raggiungere che al momento vantano solo altri 4 musei e parchi italiani.

L’avventura social del Parco Archeologico di Paestum è iniziata nel dicembre 2015 con l’apertura della pagina Facebook e, immediatamente dopo, dei profili Instagram (32.000 follower) e Twitter (4.200 follower). Una crescita esponenziale non solo di like, ma anche di interazioni che dimostrano la vivacità, l’interesse e la partecipazione di un pubblico attivo che apprezza i contenuti condivisi ogni giorno.

“La storia di Paestum si fa anche on-line – dichiara il direttore, Gabriel Zuchtriegel – Da anni portiamo avanti un dialogo con il nostro pubblico in ambiente digitale per garantire un approccio di conoscenza innovativo al nostro patrimonio culturale che si integri e non si sostituisca alla fruizione in loco. Il nostro obiettivo è creare interesse sulla storia e sull’archeologia di Paestum, ma anche sulle attività che svolgiamo per far sentire i cittadini parte viva del nostro lavoro. Aprendoci al pubblico on-line cerchiamo di far maturare nelle persone l’idea che il museo non è un luogo elitario e noioso, ma anzi un posto per tutti, dove la bellezza è di casa”.

I post pubblicati su Facebook registrano una media di 70.000 visualizzazioni e circa 10.000 interazioni tra commenti, like e condivisioni. La bacheca è ricca di foto, immagini e video, solitamente accompagnati da testi chiari e alla portata di tutti al fine di emozionare, informare ed educare al patrimonio culturale.

Tra i contenuti più apprezzati dai follower di Facebook ci sono le immagini dei grandi templi dorici, in particolare del maestoso Tempio di Nettuno che si afferma essere la star indiscussa della pagina. Anche i nuovi scavi e le scoperte archeologiche riscuotono grande successo e interesse di pubblico. A soddisfare la curiosità degli utenti, ci sono i bollettini di archeologia a cura del direttore Zuchtriegel, grande novità nei mesi di lockdown: nei video vengono proposte delle passeggiate nel museo e nell’area archeologica di Paestum con approfondimenti sui monumenti, sulla storia e sulle nuove ricerche della città magno-greca.

“Siamo davvero orgogliosi si aver costruito una community così ampia e affiatata – continua il direttore – Sentiamo l’affetto e l’apprezzamento di tutto il pubblico che quotidianamente ci sostiene e a cui dedichiamo questo importante traguardo dei 100.000 like. Vi aspettiamo per vivere dal vivo le magiche emozioni che solo Paestum sa regalare a tutti noi”.

INFO

pae.promozione@beniculturali. it

Tel. 0828811023

http://www.paestum.museum.it

Facebook: Parco Archeologico Paestum / Facebook: Parco Archeologico Velia

Twitter: @paestumparco / Twitter: @parcovelia

Instagram: paestumtempli / Instagram: parcoarcheologicovelia

adsense – Responsive – Post Articolo