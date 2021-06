Cimitero a mezzo servizio a San Marzano sul Sarno (SA), il gruppo “#Noi sempre tra voi” chiede una rimodulazione degli orari

Rimodulare le aperture del cimitero di San Marzano sul Sarno. A chiederlo è il gruppo consiliare “#Noi sempre tra voi” dopo alcune segnalazioni giunte dai cittadini. “In piena pandemia, il cimitero era aperto tutti i giorni. Ora, invece, dall’unico giorno di chiusura si è passati a tre giorni in cui l’accesso al pubblico non è consentito. Inoltre, l’orario pomeridiano, dalle 14 alle 16, avviene in concomitanza con il periodo più caldo della giornata”, hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda. “Capiamo che il tutto sta avvenendo per mancanza di personale e il pensionamento del dipendente che si occupa della struttura. Tuttavia, chiediamo di trovare una soluzione rapida a questo disservizio. Venire incontro alla comunità si può e si deve fare. Siamo pronti a discutere di qualsiasi soluzione che possa essere utile per accontentare le esigenze dei cittadini”.

