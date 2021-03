Crisi politica a Scafati, il monito del gruppo Scafati Arancione: “Questa maggioranza abbia il coraggio di dimettersi”

“Le dimissioni dell’ennesimo assessore e la procedura di incompatibilità, arrivata magicamente dopo per due consiglieri comunali, rappresentano il punto di non ritorno per questa maggioranza a Scafati. Bisognerebbe avere il coraggio di dimettersi se non si hanno più i numeri per governare”.

Così Scafati Arancione, interviene sulla crisi di maggioranza in atto da mesi a Scafati. “Con l’emergenza sanitaria in corso tutto questo gioco legato al potere è davvero sconcertante. Ci sono commercianti e cittadini in crisi, ma questa amministrazione comunale pensa ad altro. Bisognerebbe, dunque, fare un passo indietro. Perché è evidente che non ci sono più le condizioni per governare. Ci auguriamo, a questo punto, in uno scatto d’orgoglio da parte dell’assise tutto e dei fedelissimi che hanno compreso quanto si sia toccato il fondo con l’ultima manovra di questa coalizione”.

adsense – Responsive – Post Articolo