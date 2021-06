FISCIANO 2021: FISCIANO EUROPEA, INDECENTE ABBANDONO DELLE CASE POPOLARI

“Denunciamo lo stato di abbandono delle case popolari recentemente edificate nella frazione di Lancusi. Sono inaccettabili le condizioni in cui versa il quartiere popolare di via Galdieri. Abbiamo strutture ferrose che fuoriescono dai marciapiedi, con grave pericolo per le persone; scarseggia l’illuminazione pubblica, nonostante ci siano le predisposizioni per l’installazione dei lampioni; inoltre, i contatori delle utenze di acqua e gas non sono messi in sicurezza, con la conseguenza che tutti, anche i potenziali malintenzionati, possano averne libero accesso” affermano in una nota Alfonso Cavaliere, candidato sindaco di Fisciano Europea – Città Universitaria, e Antonio Spisso, candidato consigliere comunale nella stessa lista.

“Per giunta, mentre i fabbricati sono anche oggetto di notevole risalita di umidità, tutte le rimostranze sul tema poste all’amministrazione comunale sono state finora completamente ignorate. Bisogna intervenire per ripristinare vivibilità e decoro della zona. Siamo di fronte a un caso di cattiva amministrazione, che produce disparità di trattamento dei cittadini. Per queste ragioni, come abbiamo già avuto modo di dire, con Fisciano Europea ci adoperiamo affinché non vi siano più cittadini di serie A e di serie B” concludono i due esponenti della lista.

