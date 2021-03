Mario Polichetti riconferma Massimo Petrosino come commissario dell’Udc a Nocera Inferiore

Massimo Petrosino è stato riconfermato commissario dell’Udc a Nocera Inferiore. A nominarlo è stato Mario Polichetti, segretario provinciale del partito. “Ti affido il compito di preparare il campo per le elezioni amministrative che vedranno l’Udc in prima linea”, ha detto Polichetti. “Il nostro obiettivo è quello di ricostruire il centro politico per cui ti dò ampio mandato per colloquiare con tutte le forze che abbiano intenzione di partecipare al nostro progetto. A Nocera Inferiore siamo attivi per fare centro con tutti i moderati”.

Candidatosi con l’Udc nel 2011, Petrosino da sempre è un’anima centrista. Ha portato avanti alcune battaglie come istituire il registro dei tumori nei comuni ed aggiornarli a livello provinciale, restando vicino ai cittadini.

