Paestum&Velia, a Natale regala cultura con l’abbonamento a soli €10,00!

Il Natale si avvicina ed è tempo di regali! Da oggi, 8 dicembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 è possibile acquistare l’abbonamento “Paestum&Velia” al prezzo speciale di soli 10 €, in vendita online sul circuito Vivaticket.

Nonostante l’ultimo DPCM ha prorogato la chiusura dei Musei fino al 15 gennaio 2021, il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha voluto, come di consueto, lanciare la promozione dell’abbonamento a 10 €: un’occasione unica per chi crede in un futuro sereno e ricco di bellezze, come quelle delle due città antiche di Paestum e Velia.

“Non è solo un bellissimo regalo – dichiara il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel – ma anche un investimento nella cultura, che ci aiuterà ad affrontare il nuovo anno proseguendo con lavori, restauri e servizi che creano sviluppo e occupazione in un settore fortemente colpito dalla crisi sanitaria. Chi regala l’abbonamento, ad altri o a sé stesso, regala speranza alla cultura”.

L’abbonamento Paestum&Velia si attiva al primo ingresso, dura 365 giorni e prevede l’ingresso libero e illimitato all’area archeologica di Velia, al museo e all’area archeologica di Paestum. Comprende anche la partecipazione gratuita agli eventi che, nel rispetto della normativa anti Covid-19, sono in programmazione per il 2021. Ma gli eventi rappresentano solo un motivo in più per acquistare l’abbonamento Paestum&Velia: passeggiare tra i templi greci meglio conservati della Magna Grecia anche al tramonto, scoprire la Tomba del Tuffatore, accompagnare i propri figli al Parco dei Piccoli e a vedere il teatro dei burattini con “Pulcinella racconta Paestum”, fare il percorso con le lanterne tra gli scavi di Velia al chiaro di luna, partecipare a percorsi didattici mirati con un occhio attento all’accessibilità e all’inclusione, sono solo alcune delle cose che sarà possibile realizzare appena il Parco Archeologico di Paestum e Velia aprirà le porte ai visitatori. Nell’attesa è comunque possibile visitare virtualmente Paestum e Velia grazie ai progetti di didattica a distanza e ai tour guidati alla scoperta delle due città antiche. Per maggiori informazioni https://www.museopaestum. beniculturali.it/le-playlist- di-paestum/

INFORMAZIONI ABBONAMENTO:

L’abbonamento Paestum&Velia è acquistabile online sul circuito Vivaticket dall’8 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per acquistare on line l’abbonamento clicca qui https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/abbonamento-annuale- paestum-velia-promo-natale/ 154626

Costo abbonamento

Intero: € 10,00

Ridotto (da 18 a 25 anni): € 7,00

Famiglia (2 adulti + uno o più bambini e ragazzi fino ai 25 anni): € 15,00

Parco Archeologico di Paestum e Velia

pae.promozione@beniculturali. it

Tel. 0828811023

www.paestum.museum.it

Facebook: Parco Archeologico Paestum / Facebook: Parco Archeologico Velia

Twitter: @paestumparco / Twitter: @parcovelia

Instagram: paestumtempli / Instagram: parcoarcheologicovelia

