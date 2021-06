“Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il Benessere e per lo Sport” è il titolo del nuovo percorso di Laurea Magistrale istituito dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) nell’ambito dell’Offerta Formativa UNISA a.a. 2021/22.

Lunedì 21 giugno 2021 a partire dalle ore 14.00, tramite piattaforma Microsoft Teams, si terrà la presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale “Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il Benessere e per lo Sport”. L’evento si presterà non solo come una presentazione di un corso ma sarà una vera e propria tavola rotonda attorno ai temi della Psicologia, alla luce del periodo storico che stiamo vivendo.

La genesi del nuovo percorso formativo risiede nei bisogni formativi e dalle esigenze del territorio, attraverso un accurato confronto con il mondo della scuola, dello sport, delle comunità e delle parti sociali.

Gli studi ci dicono che la pandemia ha sviluppato nella popolazione, e nei giovani in particolare, una sindrome post traumatica da stress. Effetti come l’ansia, la depressione e il disagio legati alla deprivazione di relazione emergeranno con il passare del tempo.

Nell’ultimo anno c’è stato un protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ordine nazionale degli psicologi che prevede una presenza costante di psicologi in ogni scuola di ordine e grado; da ciò si deduce come il tema della prevenzione e del benessere risulta quanto mai fondamentale e si necessita di un profilo professionale specificamente dedicato.

Lo studente della laurea magistrale in Psicologia di Comunità per i Contesti Formativi, per il Benessere e per lo Sport acquisirà conoscenze teoriche, capacità pratiche e competenze metodologiche di ricerca, diagnosi e valutazione. Ciò avverrà attraverso un programma didattico caratterizzato da lezioni frontali, laboratori e una didattica integrativa altamente esperienziale. Alla base di questa formazione ci si avvarrà di collaborazioni di altissimo spessore:

Il Prof. Phil Zimbardo, emerito della Stanford University, già Presidente dell’American Psychological Association (APA), sarà un punto di riferimento per la preparazione dei futuri psicologi e terrà durante la stessa presentazione del Corso una Lectio Magistralis dal titolo “A psychological voyage into the domains of evil, healing and heroism. 50 years after the Stanford Prison up to hip”. Il Prof. Phil Zimbardo attraverso il suo esperimento della prigione spiega come il contesto possa agire nell’influenzare e orientare i comportamenti aggressivi delle persone.

Per l’iscrizione al Corso è previsto un test di accesso a numero chiuso, finalizzato a selezionare i 70 studenti per l’a.a. 2021/22. Il test si terrà a settembre ma a breve, entro il mese di luglio, cominceranno le pre-iscrizioni.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a partecipare alla presentazione del Corso tramite il link sulla pagina: https://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/529/module/87/row/6367/psicologia-di-comunita-per-i-contesti-formativi-per-il-benessere-e-per-lo-sport





