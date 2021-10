SALERNO. A soli venti giorni dall’inaugurazione, i corrimano di Piazza della Libertà presentano già segni di corrosione

Dalla sua apertura al pubblico, diversi sono stati gli atti di vandalismo in Piazza della Libertà, nonostante una vigilanza privata che costa alla collettività quasi 18mila euro (precisamente 17.622,00) fino al prossimo 31 ottobre. E notevoli i costi per porvi rimedio: è di tre giorni fa la notizia, diffusa dai media locali, che il Comune di Salerno ha deliberato uno stanziamento di oltre 4mila euro per un intervento straordinario di pulizia dei marmi recentemente imbrattati da graffiti.

Stavolta, però, nessuna colpa può essere attribuita ai vandali di turno. Una piazza che ha caratterizzato gli ultimi dodici anni di dibattito in città, che è stata al centro di diatribe giudiziarie per cedimenti strutturali, costata decine di milioni di euro, si trova a fare i conti con materiali scadenti che già presentano segni di corrosione. È il caso dei corrimano, nello specifico quelli che si trovano nel livello inferiore della piazza.