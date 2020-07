SALERNO: Carabiniere salva ragazzo da un attacco epilettico.

di Ilenia Conte

E’ di pochi minuti fa la notizia, che si apprende da altri organi di stampa, del salvataggio eroico ad un ragazzo in monopattino.

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno reso noto, solo oggi, che un appuntato dei carabinieri ha salvato la vita ad un ragazzo. Questi durante una passeggiata in monopattino ha avuto un malore, cadendo sul militare che repentinamente gli ha prestato soccorso. Data la gravità della crisi respiratoria si presume che il giovane sia stato colpito da un attacco epilettico. Il carabiniere ha praticato tempestivamente le manovre per permettergli di respirare e contestualmente ha allertato l’unità mobile di primo soccorso, che giunta sul posto ha sottolineato l’importanza dell’intervento, senza il quale il ragazzo avrebbe rischiato di morire. Ancora una volta l’Arma dei Carabinieri si dimostra essere in prima linea nell’aiutare chi è in difficoltà, con massima professionalità e costante impegno e competenza.

