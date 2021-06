SALERNO. Collegamento metropolitana-campus, soddisfazione della Filca Cisl: “Un intervento che renderà più agevoli gli spostamenti e creerà servizi e posti di lavoro”

“Come Filca Cisl cogliamo con grande soddisfazione l’annuncio fatto dal sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa sull’imminente progetto esecutivo per la realizzazione del collegamento tra la Metropolitana di Salerno e il Campus Universitario di Fisciano. Un intervento dalla Filca Cisl più volte menzionato tra le priorità della nostra provincia”. Così Peppe Vicinanza, dirigente della Filca Cisl Salerno, commenta l’accelerazione per l’opera che cambierà il volto della Valle dell’Irno. “Renderà sicuramente più agevole lo spostamento di studenti, docenti e di tutto il personale del Campus, e offrirà più servizi all’intera comunità. Abbiamo bisogno sempre più nella nostra Provincia di tutte quelle infrastrutture che da un lato consentano al settore delle costruzioni una significativa ripresa con la creazione di migliaIa di posti di lavoro e dall’altro garantiscono al territorio stesso di essere più sicuro quindi interventi di messa in sicurezza e di offrire più servizi ai cittadini, alle imprese a tutte le realtà produttive. A tal proposito rinnoviamo l’appello alle istituzioni per concretizzare l’altra opera significativa, per tutti i motivi sopra descritti, l’ampliamento carreggiate sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Come sempre, saremo pronti a dare il nostro contributo”.

