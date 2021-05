SALERNO. Si schianta con lo scooter durante i festeggiamenti. 28enne perde la vita

Quella che doveva essere una festa per tutti i tifosi della Salernitana, dopo aver ottenuto la promozione nella serie superiore, la più ambita da tifosi e calciatori, si è trasformata in tragedia.

Loris era lì, a festeggiare, in compagnia di tante persone. Era lì , in quel clima di festa, sul suo scooter con una ragazza.

Per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantato contro un auto in sosta.

Non c’è stato nulla da fare, per Loris Del Campo, ha perso la vita in quello scontro sul lungomare Trieste, nella sua Salerno.

In corso le indagini per stabilire cosa sia davvero successo e sotto sequestro oltre allo scooter del ragazzo, anche i caschi che indossavano e la macchina contro cui si è impattato.

La salma è stata restituita alla famiglia, ed in attesa dei funerali, moltissime le persone che si sono strette al dolore per questa giovane vita, sfegatato sostenitore della Salernitana, volato via in quella che doveva essere una serata di festa, a soli 28 anni.

Carla Carro

