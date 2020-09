Tromba d’aria, interrogazione parlamentare dell’onorevole Gigi Casciello: “Stato di calamità per la città di Salerno”

SALERNO – “Presenterò in giornata un’interrogazione parlamentare per chiedere lo stato di calamità per gli ingenti danni provocati dalla tromba d’aria che ha colpito la città di Salerno”. Lo annuncia l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“In un momento in cui tutti i fondi, oltre che le energie, sono impegnati per l’emergenza Covid, chiedo ai Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e dell’Ambiente di farsi celermente carico del problema, stanziando le risorse necessarie e verificando la possibilità di un intervento preventivo. Siamo di fronte a un evento straordinario, occorre mettere in campo per tutti gli interventi necessari”, conclude l’onorevole Gigi Casciello.