SANT’Oggi. Domenica 10 ottobre la chiesa celebra san Daniele Comboni e san Cerbone

Oggi 10 ottobre la chiesa celebranacque a Limone sul Garda (Brescia) il 15 marzo 1831, da una famiglia di contadini al servizio di un ricco signore della zona. Ed è appunto la povertà della famiglia che spinge Daniele a lasciare il paese per andare a frequentare la scuola a Verona, presso l’Istituto fondato dal sacerdote don Nicola Mazza. In questi anni passati a Verona, scopre la sua vocazione al sacerdozio, completa gli studi di filosofia e teologia e soprattutto si apre alla missione dell’Africa Centrale, attratto dalle testimonianze dei primi missionari mazziani reduci dal continente africano. Nel 1854 Daniele viene ordinato sacerdote e tre anni dopo parte per l’Africa. Dopo 4 mesi di viaggio, la spedizione missionaria di cui Comboni fa parte arriva a Khartoum, la capitale del Sudan. L’impatto con la realtà africana è enorme. Daniele si rende subito conto delle difficoltà che la sua nuova missione comporta. Fatiche, clima insopportabile, malattie, morte di numerosi missionari, povertà, lo spingono sempre più ad andare avanti e a non desistere da ciò che ha iniziato con tanto entusiasmo. Una volta ritornato in Italia cerca di mettere a punto una nuova strategia missionaria. Nel 1864, raccolto in preghiera sulla tomba di San Pietro a Roma, Daniele ha una folgorante illuminazione che lo porta ad elaborare il suo famoso Piano per la rigenerazione dell’Africa, un progetto missionario sintetizzabile nella frase «Salvare l’Africa con l’Africa». In mezzo a non poche difficoltà e incomprensioni, Daniele intuisce che la società europea e la Chiesa cattolica sono chiamate a prendere in maggior considerazione la missione dell’Africa Centrale. A tale scopo, si dedica ad una instancabile animazione missionaria in ogni angolo d’Europa, chiedendo aiuti spirituali e materiali per le missioni africane tanto a Re, Vescovi e signori, quanto a gente povera e semplice. E come strumento di animazione missionaria crea una rivista missionaria, la prima in Italia (Nigrizia). La sua fede incrollabile nel Signore e nell’Africa lo porta a far nascere, rispettivamente nel 1867 e nel 1872, l’Istituto maschile e femminile dei suoi missionari, più tardi meglio conosciuti come Missionari Comboniani e Suore Missionarie Comboniane. Come teologo del vescovo di Verona, partecipa al Concilio Vaticano I facendo sottoscrivere a 70 vescovi una petizione a favore dell’evangelizzazione dell’Africa Centrale. Il 2 luglio 1877 Comboni viene nominato Vicario Apostolico dell’Africa Centrale e consacrato vescovo un mese dopo: è la conferma che le sue idee e le sue azioni, da molti considerate troppo coraggiose se non addirittura pazze, sono quanto mai efficaci per l’annuncio del Vangelo e la liberazione del continente africano. Nel 1880, con la grinta di sempre, il vescovo Comboni ritorna, per l’ottava e ultima volta, in Africa, a fianco dei suoi missionari e missionarie, deciso a continuare la lotta contro la piaga dello schiavismo e a consolidare l’attività missionaria con gli stessi africani. Un anno dopo, provato dalla fatica, dalle frequenti e recenti morti dei suoi collaboratori e dall’amarezza di accuse e calunnie, il missionario si ammala a causa di un’epidemia di colera che colpì Khartoum. Muore a Khartoum, tra la sua gente, cosciente che la sua opera missionaria non morirà. Morì il 10 ottobre 1881, a 50 anni.